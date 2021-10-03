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وزير الطاقة إلى مصر والأردن... واتفاقيات مع الجانبين تلوّح في الأفق!

3
OCTOBER
2021
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كتبت صحيفة الشرق الأوسط، أن وزير الطاقة وليد فياض يستعد لزيارة مصر والأردن لاستكمال مباحثات استجرار الغاز المصري إلى معامل الكهرباء في لبنان، عبر الأردن وسوريا، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية في البلاد.
 
وقالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"الشرق الأوسط" إن الوزير فياض سيغادر مطلع هذا الأسبوع إلى القاهرة وعمان لاستكمال المباحثات والتحضير لتوقيع الاتفاقيات مع الجانبين المصري والأردني لاستجرار الغاز والكهرباء.
 
ويمضي لبنان بخطة العمل لاستجرار الطاقة بهدف زيادة التغذية الكهربائية بوتيرة سريعة، ويتعامل مع الملفات القانونية والتنفيذية بمتابعة حثيثة. ويستفيد لبنان من التسهيلات الأميركية القائمة لجهة استثناء مرور الطاقة عبر سوريا من "قانون قيصر"، بهدف زيادة التغذية الكهربائية في لبنان.
 
وكان فياض شرح للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أول من أمس خلال جلسة محادثات مفصلة، حصيلة التنسيق والعمل والاتصالات التي أجراها مع وزراء مصر والأردن وسوريا، والظروف التي قادت إلى زيارته المقررة إلى القاهرة وعمان في القريب العاجل.
 
وشكر فياض السفيرة شيا على "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذا القطاع وتذليل العقبات فيما يخص قانون قيصر، والجهود التي بذلتها السفيرة مع البنك الدولي وخصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، ما أدى إلى فتح الطريق أمام تقدم اتفاقية التمويل للمشروع".
 
وكانت شيا أبلغت الرئاسة اللبنانية في شهر آب الماضي، قرار الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تُمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كما أبلغته بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان.
 
وعقدت مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
الشرق الأوسط
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