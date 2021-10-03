living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأرجح الدولار مرشح للاستمرار.. والسبب؟

3
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستمر الدولار بالتسلل صعودًا مجددًا بعد هبوط ملحوظ شهدته الاسابيع القليلة الماضية نتيجة الصدمة الايجابية التي احدثها تأليف الحكومة الجديدة.
 
وقال مصدر مطلع لـ”الديار” امس ان التأرجح في سعر الدولار مرشح للاستمرار بانتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سيتبعه من ضخ كميات من الدولارات الى لبنان. واضاف ان هناك عاملاً مهمًا اخر ادى ويؤدي الى ارتفاع الدولار وهو يتعلق بلعبة المنصات والمضاربات في غياب اي ضوابط ورقابة.
 
في هذا الوقت شهدت السوق في الايام الاخيرة ارتفاع اسعار العديد من المواد والسلع الغذائية والخضار والفاكهة بشكل جنوني يتجاوز بأضعاف الارتفاع المحدود لسعر الدولار. ولم يسجل اي عمل او تدخل لوزارة الاقتصاد بحيث بقي السوق مشرعا لمزاجية التجار والمحلات التجارية.
 
وتوقعت مصادر مالية مطلعة بحسب “الديار”، ان يستمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بالشأن المالي والمصرفي وقضية الودائع. وقالت ان الحلول مفقودة حتى الان، مشيرةً الى ان تعاميم مصرف لبنان تتركز على ابقاء الاوضاع على حالها بانتظار المفاوضات مع الصندوق الدولي حيث يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لجنة المفاوضات الحكومية مع الصندوق المذكور.
الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout