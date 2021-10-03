تأرجح الدولار مرشح للاستمرار.. والسبب؟

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يستمر الدولار بالتسلل صعودًا مجددًا بعد هبوط ملحوظ شهدته الاسابيع القليلة الماضية نتيجة الصدمة الايجابية التي احدثها تأليف الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع لـ”الديار” امس ان التأرجح في سعر الدولار مرشح للاستمرار بانتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سيتبعه من ضخ كميات من الدولارات الى لبنان. واضاف ان هناك عاملاً مهمًا اخر ادى ويؤدي الى ارتفاع الدولار وهو يتعلق بلعبة المنصات والمضاربات في غياب اي ضوابط ورقابة.

في هذا الوقت شهدت السوق في الايام الاخيرة ارتفاع اسعار العديد من المواد والسلع الغذائية والخضار والفاكهة بشكل جنوني يتجاوز بأضعاف الارتفاع المحدود لسعر الدولار. ولم يسجل اي عمل او تدخل لوزارة الاقتصاد بحيث بقي السوق مشرعا لمزاجية التجار والمحلات التجارية.

وتوقعت مصادر مالية مطلعة بحسب “الديار”، ان يستمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بالشأن المالي والمصرفي وقضية الودائع. وقالت ان الحلول مفقودة حتى الان، مشيرةً الى ان تعاميم مصرف لبنان تتركز على ابقاء الاوضاع على حالها بانتظار المفاوضات مع الصندوق الدولي حيث يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لجنة المفاوضات الحكومية مع الصندوق المذكور.