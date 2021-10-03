الديار: توافق جامع على اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» انه لا يتوقع ان تتمكن الحكومة من تحقيق انجازات وحلول مهمة على صعيد معالجة الازمة الاقتصادية والمالية لكنها ستنجح كما هو متوقع في ان تنجز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا الامر يعتبر مهما للغاية في وقف التدهور وفرملته وارساء قاعدة لمرحلة الحلول والمعالجات.



وكشف المصدر من جهة اخرى عن ان هناك توافقا جامعا على اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل لافتا الى ان هذا يعني فتح باب الترشيح في كانون الثاني المقبل وبالتالي يمكن القول بل التأكيد بأننا بدأنا بالدخول في اجواء الاستحقاق الانتخابي.



وعلمت»الديار» في هذا المجال ان قوى واحزابا عديدة قطعت شوطا لا بأس به في التحضير والاستعداد للانتخابات المقبلة التي ستشكل محطة مفصلية بعد التطورات الدراماتيكية التي عصفت وما تزال تعصف بلبنان.

ووفقا للاجواء والمعلومات المتوافرة فإن معظم القوى والاحزاب السياسية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتحديات الناجمة عن هذه التطورات لذلك فإن تحضيراتها واستعداداتها تأخذ بعين الاعتبار عناصر عديدة منها احداث تغييرات في الوجوه والمرشحين وتجديد الخطاب والتوجهات للرأي العام عدا الاعتماد وفق القاموس اللبناني المعروف على الخطابات الشعبوية والتعبوية التي تأخذ ابعادا فئوية وطائفية احيانا.



وفي المقابل يسعى المجتمع المدني والهيئات المنضوية في اطار الحراك الشعبي الى قيام تحالفات انتخابية واسعة لمواجهة الاحزاب مع العلم ان هناك محورين او ثلاثة تتحضر لخوض معركة الانتخابات.