عناوين الصحف ليوم الأحد 3 تشرين الأول 2021

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النهار: الاستدارات الخارجية نحو لبنان... أيّ نتائج؟

الديار: عون وميقاتي: تفاهم على اولوية تسريع المفاوضات مع صندوق النقد

الاستحقاق الانتخابي يسبق المعالجات... وفرنسا تدعو لانتخابات «مستقلة وشفافة»

اصلاح خط الغاز خلال اسبوعين... والنقل مرتبط بسرعة الاتفاق مع مصر

الأنباء الكويتية: دوكان يصل غداً لمتابعة الإصلاحات المطلوبة.. والمفوضية الأوروبية تضع مسؤولية الحلول على النخب اللبنانية

هل تنجح الحكومة في وصل ما انقطع عربياً والتفاوض مع «النقد»؟

الوطن السورية: جيش الاحتلال التركي يواصل التحشيد و«النصرة» تنقل صواريخها السامة إلى ريفي إدلب وحماة … نتائج «سوتشي» الروسية – التركية: وقائع الميدان ستكشف «التفاهمات» حول إدلب



الشرق الأوسط: لبنان يطلب رأي شركات عالمية في النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل

في إطار السعي لإحياء المفاوضات