عناوين الصحف ليوم الأحد 3 تشرين الأول 2021

A+
A-
النهار: الاستدارات الخارجية نحو لبنان... أيّ نتائج؟
الديار: عون وميقاتي: تفاهم على اولوية تسريع المفاوضات مع صندوق النقد
الاستحقاق الانتخابي يسبق المعالجات... وفرنسا تدعو لانتخابات «مستقلة وشفافة»
اصلاح خط الغاز خلال اسبوعين... والنقل مرتبط بسرعة الاتفاق مع مصر
الأنباء الكويتية: دوكان يصل غداً لمتابعة الإصلاحات المطلوبة.. والمفوضية الأوروبية تضع مسؤولية الحلول على النخب اللبنانية
هل تنجح الحكومة في وصل ما انقطع عربياً والتفاوض مع «النقد»؟
الوطن السورية: جيش الاحتلال التركي يواصل التحشيد و«النصرة» تنقل صواريخها السامة إلى ريفي إدلب وحماة … نتائج «سوتشي» الروسية – التركية: وقائع الميدان ستكشف «التفاهمات» حول إدلب
الشرق الأوسط: لبنان يطلب رأي شركات عالمية في النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل
في إطار السعي لإحياء المفاوضات