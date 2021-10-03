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الديار: وفد وزاري لبناني الى دمشق

3
OCTOBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر واسع الاطلاع لـ «الديار»امس عن ان اصلاح خط انابيب الغاز الذي يمر في سوريا الى لبنان لن يحتاج اكثر من اسبوعين او ثلاثة لافتا الى ان هذه الامور الفنية واللوجستية لا تشكل اي عائق او اي عامل تأخير لمد لبنان بالغاز المصري.

 

واضاف:»ان تسريع او توقيت نقل الغاز المصري الى لبنان عبر هذه الانابيب عن طريق الاردن وسوريا مرتبط بنتائج وسرعة الاتفاق بين لبنان ومصر على تأمين الغاز مع العلم ان القاهرة ابدت استعدادها لتزويد لبنان بهذه المادة بأسعار مخفّضة.


واشار المصدر الى ان هناك حاجة وضرورة لكي تباشر الجهات المعنية الحكومية اللبنانية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية لانجاز هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

 

من جهة اخرى كشف المصدر نفسه عن مشاورات ومداولات تجرى لقيام وفد وزاري لبناني بزيارة دمشق من اجل بحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين مشيرا الى ان تأليف الوفد وتحديد موعد الزيارة متعلقان على قرار الحكومة لا سيما ان دمشق رحبت وترحب بكل تواصل وتعاون بين البلدين الشقيقين كما عبرت غير مرة.

الديار
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