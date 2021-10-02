12 حالة حرجة في مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 12 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 245
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1362
- عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12
- حالات وفاة: 2
وأشار التقرير الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070".