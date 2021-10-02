افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو 2020 دبي

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أقيم مساء اليوم، حفل الإفتتاح الرسمي للجناح اللبناني في إكسبو 2020 - دبي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، رئيس إتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة مفوض الدولة لإكسبو الدكتور محمد أبو حيدر وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، وفي حضور النائبة ديما جمالي، الوزير السابق محمد رحال، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس نقابة المطاعم في لبنان طوني الرامي، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح، رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي شارل جحا، رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات مديحة رسلان، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل، وحشد كبير من الرسميين والسلك الدبلوماسي ووفود عربية وأجنبية مشاركة في إكسبو 2020.

يشار الى أن الجناح لبنان في إكسبو 2020 - دبي ينظمه إتحاد الغرف اللبنانية بتكليف من الحكومة اللبنانية والتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

دندن

بداية ألقى دندن كلمة قال فيها: "تضافرت جهود حثيثة وصادقة لنقف اليوم في هذا الموقف ممثلين بلدنا الحبيب لبنان في هذا الحدث العالمي، الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل جهودها اجتمعت حولها كل الدول الشقيقة والصديقة لتثبت للعالم أجمع أنها تستحق الأفضل دائما، وهي في طليعة من يكون على مستوى التحدي الحضاري المتمثل بجمع كل دول العالم تحت مظلة واحدة وعلى مدى ستة أشهر ويزيد وما يتطلبه هذا العمل الضخم من بنى تحتية وإنشاءات عملاقة ومرافق موازية... فبوركت سواعد البناء وعزائم التقدم والنجاح".

وأضاف دندن: "هنا لا بد من الإشارة بالشكر والعرفان، إلى مبادرة كريمة، من دولة الإمارات والقائمين على تنظيم هذا الحدث، الذين قدموا للبنان هذا الجناح أرضا وتصاميم وإنشاءات، حرصا منهم على مشاركة لبنان الفاعلة، رغم أزماته الإقتصادية والنقدية والمالية التي يمر بها، وفي هذا السياق، أتوجه بالشكر لمعالي السيدة ريم الهاشمي ومن خلال موقعها كوزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب اكسبو دبي 2020 لقيادة دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة على هذا الدعم والتقدير".

وتابع: "إذا كان الهدف الأسمى لهذا الحدث العالمي هو تلاقي الأفكار بين الشعوب، وهذا ما سنسعى إليه ونعمل جاهدين على التواصل البناء والمثمر مع كل من يحقق هذا الهدف خدمة لقضايانا الوطنية ومصالحنا، وبالتالي خدمة لمصالح العمل العربي المشترك. إلا أنني أود الإشارة إلى أن الجناح البناني في الإكسبو سيعمل بموازاة ذلك، على إبراز قدرات الفرد اللبناني على العطاء والنجاح والإبداع".

وقال: "سنسعى ليكون هذا الجناح منصة لكل لبناني، ليقدم إسهاماته وبمختلف المجالات الإبداعية الفنية والثقافية والفكرية والتقنية والإقتصادية والتجارية. أمام الجناح اللبناني وبرؤية وتنظيم القائمين عليه بإشراف وإدارة شركةonce وشركائها والمتعاونين معها من المجتمع المدني اللبناني والقطاع الخاص، المقيم والمغترب، مهمة إبراز الصورة الحقيقية للبنان واللبنانيين التواقين لبناء وطن للفرح والعطاء والحياة، وليس مرتعا للإرتهان والتقاتل والموت".

أبو حيدر

والقى أبو حيدر كلمة قال فيها: "في زمن القحط اللبناني والرجاء بالقيامة من جديد... جئنا نحمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سنابل غلالنا التي تنحني بتواضع، ولكن بفخر امام العالم".

اضاف: "جئنا لنقول للعالم إننا شعب إرادته صلبة لا تكسر طالما أن أبناءه يسعون بالجهد والعمل للحفاظ على أسطورة طائر الفينيق، الذي كلما إشتعلت النيران في جسده قام من بين الرماد ليشع في فضاء الكون بصورة أجمل من سماء الصحو...جئنا لكي نقول أمام كل العالم المجتمع هنا، إننا سنستطيع أن نتجاوز الأزمة الراهنة مهما اشتدت العواصف. جئنا لنؤكد أن لبنان قوي طالما أن أشقاءه العرب هم السند ودليلنا على ذلك اليوم هو وقوف الإخوة في القيادة الإماراتية إلى جانبه، من خلال توفير كل ما يحتاجه ليكون شريكا في هذا العرس الإقتصادي العالمي، الذي نسجت خيوطه أيد عربية على أرض عربية".

وأكد أبو حيدر أن "مشاركتنا اليوم في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، تؤكد أننا قادرون على التحول من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج يدر العملات الصعبة تجاه لبنان وهي مشاركة ما كانت لتتحقق لولا أمرين:

الأول بناء دولة الإمارات الشقيقة هذا ال Pavillion اللبناني بكافة تفاصيله... من بابه إلى محرابه، كهبة كريمة من الأشقاء الإماراتيين وبمتابعة شخصية من المدير التنفيذي للاكسبو عمر شحادة".

وقال: "بالمناسبة أتوجه كمفوض من الدولة اللبنانية بالشكر الكبير والإمتنان الذي لا ينقطع الى قيادة دولة الإمارات وشعبها على ما قدموه للبنان، وهذا الأمر ليس بغريب عن أبناء حكيم العرب ورائد وحدتهم صاحب السمو الراحل الشيخ زايد رحمه الله".

وأشار أبو حيدر الى أن "الأمر الثاني الذي ثبت حضورنا اليوم، هو الشراكة اللبنانية بين القطاعين العام والخاص... فالقطاع الخاص أخذ على عاتقه تأمين متطلبات نجاح مشاركة القطاع العام المادية بصفر كلفة على خزينة الدولة اللبنانية المرهقة أصلا بإستحقاقات لا تعد ولا تحصى، وهي تجربة نأمل أن تعمم في مختلف المجالات. وهنا لا يفوتني أن أتوجه بكلمة شكر أخص خلالها رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير ومعه الهيئة الإدارية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان على ما قدموه في سبيل نجاح لبنان في إكسبو دبي 2020".

شقير

وألقى شقير كلمة قال فيها: "إنه يوم جميل من أيام لبنان الجميلة، في هذا التواجد الرائع ضمن فعاليات EXPO 2020 دبي بين 192 دولة من حول العالم، وفي هذه المساحة الراقية من الفن والابداع والانتاج والابتكار العالمي".

أضاف: "هذا هو مكان لبنان الطبيعي، وهذا ما يستحق أن يكون عليه بلدنا، لأن ما نراه يعكس صورة لبنان الحقيقية وصورة اللبناني المقدام والمبدع، الذي غمر العالم بقصص النجاح والانجازات".

وتابع: "نحن هنا اليوم، بفضل ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد الذي أصر على أن يكون بلدنا في قلب هذا الحدث العالمي في دبي، فقدم لنا هذا الجناح المميز، لذلك بإسمي وبإسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وللشيخ محمد بن راشد الذي يكن محبة خالصة للبنان وشعبه، ونحن نقول له إن هذه المحبة متبادلة، وتبقى الإمارات ودبي في قلب كل لبناني".

وأكد شقير أن "إتحاد الغرف اللبنانية، لم يتوان لحظة واحدة في تحمل المسؤولية، وهذا ما حصل عندما تم تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية بتنظيم الجناح اللبناني في EXPO 2020 دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، لأننا ندرك جيدا أهمية وجود لبنان بمختلف قطاعاته الاقتصادية والحضارية والثقافية في EXPO 2020 دبي، ولأننا ندرك أيضا مدى الخطر على هوية لبنان في حال غاب عن المسرح العالمي، وكذلك ندرك أن صموده في مواجهة الأزمة والعودة الى النهوض هو بالخروج الى العالم وليس التقوقع في الداخل".

وشدد شقير على أنه "من المهم جدا، أن تأتي مشاركة لبنان الفاعلة في هذا الحدث العالمي مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، الأمر الذي أعطى زخما مضاعفا لنا وللمشاركين لتقديم أفضل ما لدينا، مساهمة منا في الجهود المبذولة لإنقاذ لبنان وإعادته الى طريق التعافي والنهوض".

وقال: "إن ما نقوم به اليوم جميعنا على أرض الإمارات الشقيقة في EXPO2020 هو فعل إيمان بلبنان وبالتأكيد جزء لا يتجزأ من الجهود الكبيرة لإعادة إستنهاض البلد. لذلك نحن مطالبون جميعا، القطاع الخاص الهيئات والجهات الحكومية، وجميع المشاركين والذين سيشاركون، جميعنا مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا من منتجات وإبتكارات وخدمات وأفضل صورة للبنان للاستفادة بأقصى ما يمكن من هذه الفرص المهمة والكثيرة التي يوفرها هذا الحدث الاستثنائي".

وشدد شقير على أن "القطاع الخاص اللبناني كنا على الدوام سباقون في العمل والمبادرة لإلتقاط الفرص وزرع العلم اللبناني في كل أصقاع الأرض، اليوم وأكثر من أي وقت مضى أدعو من هنا من دولة الإمارات الشقيقة بلد الفرص والريادة، كل سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين الى العمل بقوة ومن دون هوادة، لإلتقاط الفرص وتوسيع العلاقات والأعمال، لأن لبنان بحاجة اليكم وأنتم الأمل بغد مشرق".

وختم شقير كلمته، بتوجيه الشكر لكل من عمل وساهم لإنجاح المشاركة اللبنانية ولإخراج الجناح اللبناني بهذه الحلة الرائعة، وأخص بالشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر والوزير السابق راوول نعمة وشركة ONCE والوزيرين نصار وسلام، وكل الذين عملوا على هذا المشروع، ولكل القطاعات المشاركة ولكل رجل أعمال لبناني.

نصار

والقى الوزير نصار كلمة أكد فيها "أهمية مشاركة لبنان في أكسبو2020 ووجوده بين 191 دولة من حول العالم"، مشيرا الى أن "الجناح اللبناني سيشكل جسر عبور بين لبنان والعالم، وهذا ما يشكل فرصة فريدة من نوعها يجب الاستفادة منها الى أبعد الحدود".

وتوجه نصار الى الأطفال المشاركين في حفل الافتتاح قائلا: "نحن كحكومة جديدة نعدكم أننا سنقوم بكل جهودنا وقوتنا لاستعادة ثقتكم ببلدكم"، داعيا "الانتشار اللبناني الذي يشكل ركيزة أساسية لوطننا الى الثقة بوطنه والوقوف الى جانبه لتجاوز هذه الأزمة التي يعني منها".

سلام

والقى الوزير سلام كلمة عبر فيها عن "مشاعر الحب والاحترام الشديد لدولة الامارات ولشعبها"، مؤكدا "عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والامارات".

وشدد على "أهمية وقوف الامارات الى جانب لبنان وإحتضان الجالية اللبنانية". وقال: "معكم يا إخواني العرب سنركع المستحيل ونحطم قيود اليأس والاحباط، وسنرفع أسايف النصر في وجه التخلف والخوف والتردد، لنكون أمة تتكحل بالعزيمة والارادة والاقدام"، مخاطبا إياهم قائلا: "اللبنانيون ينادونكم لتكونوا شموسا منيرة في وطنهم لبنان. فأنتم يا اخواني العرب كنتم وما زلتم معقلا للحركة الحضارية ونبراس الشموخ والعزة والكبرياء".

وقال الوزير سلام: "قدري أن أجيئكم محبا داعيا الى التضامن من أجل مستقبل عربي تخضر الاعشاب لحضوره وتثمر الاشجار وتغرد الأطيار وتشمخ بسموه سحر التطور والتقدم والازدهار".

وعبر عن افتخاره اعتزازه بإنجاز الجناح اللبناني ضمن الفترة القصيرة وبالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، آملا أن يتوسع هذا التعاون الى مختلف المجالات.

وقال: "اليوم حضورنا في اكسبو 2020 بين 191 دولة هو إنجاز للبنان ولكل لبناني، على أمل الاستفادة منه خلال الاشهر الستة المقبلة بما يحقق الفائدة القصوى للبنان واللبنانيين".

وبعد الانتهاء من الكلمات، كانت جولة في الجناح للاطلاع على أقسامه كافة وكل القطاعات المشاركة.