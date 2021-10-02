معركة الغاء او وجود (بقلم ليليان راضي‎)

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بقلم ليليان راضي-



مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي تنشط الأحزاب على الساحة الداخلية والخارجية لتسعير خطابها السياسي للنيل من اخصامها المفترضين. الا ان المفارقة في الموضوع هو تكريس الهدوء على الجبهات كافة باستثناء الجبهة المسيحية التي تستعّر فيها اللهجة الانتخابية وتستخدم فيها المفردات "بالطالع وبالنازل" وعن حق او غير عن حق، فيخيّل للناخب وكأن هذا الاستحقاق المعني فيه التيار الوطني الحر وحده والجميع "يريدون رأسه" والنيل منه لكسره والاستيلاء على مكانته على الساحة المسيحية اولاً والوطنية ثانياً.



كسر التيار في الانتخابات النيابية المقبلة اصبح هاجس الأحزاب مشتركةً سيّما بعد ان فشلت ثورة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ من اغتيال رئيسه جبران باسيل سياسياً على الرغم من الحملة الشرسة التي صبّت جام غضبها ونيرانها عليه شخصياً دون سواه ولو ان شعار "كلّن يعني كلّن" كان شعار هذه الثورة التي الى الآن يصعب تفسيرها وتحليلها لكثرة الارتياب والغموض الذي افضى الى وجودها سوى كسر صورة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون.



العودة الى الوراء لم يعد بذي جدوى، خصوصاً وان اضرارها على التيار قد سقطت مع زيف اهداف هذه الثورة وغاياتها، والظلم الذي لحق بالتيار الحر انقلب تأييداً له، حتى من بعض العاتبين عليه بمحبة ان لجهة تكتيكه في مقاربة بعض الخيارات السياسية وان في معالجته لبعض الملفات.

تكريس الثورة ومن خلفها بعض الأحزاب المتسلّقة عليها كبديلٍ عن التيار الوطني الحر لم ينجح ولن ينجح بعد ان فشلوا مجتمعين في ابراز ملّفٍ واحدٍ يدين جبران باسيل رغم محاولات التشويه التي دأبت على استخدامها بعض وسائل الإعلام في حق الرجل وتياره.



قد تكون هذه التجربة المرّة التي المّت بالوطن والتيار معاً قد خسرّته بعض المتحالفين السابقين في الانتخابات النيابية الماضية الا انها لم تفقده النفس العوني الصرف والمخلص الوفي للقضية وللرئيس عون وجبران باسيل ايضاً وهؤلاء يجب ان يعوّل عليهم التيار في مسيرته من الآن وصاعداً لأنهم اثبتوا ان ولاءهم ينبع ليس من مصالح آنية او خاصة انما من خلال قناعات راسخة ومتجذرّة في صلبهم كجذور "الشجر" في الأرض الصلبة.

الانتخابات النيابية المقبلة هي استحقاق وطني بلا شك لكنه ايضاً استحقاق للكرامة الحزبية الشريفة ولمفهوم الحياة الحزبية التي يسعى اخصامها الى شيطنتها والقضاء عليها عبر تكريس مفاهيم مجتمعية مدنية متمدنة ينضوي تحت لواءها مجموعة من "الطارئين" من مختلف القطاعات الفنية والإعلامية وغيرها الذين لا يفقهون شيئاً في السياسة ولا يتمتعون بالأخلاق وجسّدوا اسوأ صورة لأغرب ثورة عرفها لبنان.

من يعيّر التيار في انه لم يحقق شيئا سياسياً، اسأل هؤلاء هل قبل التيار ولجنة المال والموازنة النيابية التي يرأسها ابراهيم كنعان هل كنت تعلم ما معنى موازنة؟ وكيف تصرف الأموال وما معنى قطع حساب؟



واسأل هؤلاء ايضاً هل قبل حصول التيار على وزارة الطاقة هل كنت تعلم اننا بحاجة الى معامل انتاج للطاقة؟ ام كنت "ماشي هيك على خيرة الله" ولا تعرف اصلاً كيف تأتي الكهرباء او لماذا هي مقطوعة باستمرار؟.



واسأل هؤلاء هل قبل التيار كنت تعرف ما معنى ما يسمّى طاقة بديلة على الهواء وعلى الطاقة الشمسية التي دأب وزراء التيار لشرحها مراراً وتكراراً والمطالبة بتنفيذها خصوصاً لجهة تكلفتها الزهيدة وملائمتها للبيئة.



واسأل هل قبل التيار كان باستطاعتك ان تقوم بتشريج خطّك الخليوي بكلفة معقولة تناسب ووضعك المالي المتواضع؟ وهل كان باستطاعتك الحصول على خط ثابت بكلفة زهيدة بعد ان جعلها جبران باسيل في متناول الجميع سيّما واننا كنا ندفع قبلاً مبالغ طائلة من اجل الاستحصال على خطٍ ثابت ومع " الف واسطة".



واسأل هل قبل التيار كانت محطات الوقود التي تستأثر اليوم في حياتنا ومالنا منظمّة وجاء جبران باسيل ليثير الفوضى في هذا القطاع؟ ام انه حورب الاف المرات من الجهات النافذة في كل مرة كان يتطرأ لموضوع المحطات التي "تقنبز" عند كل مفترق طريق دون حسيب او رقيب ودون تنظيم وتفتعل معه المشاكل في "الطول والعرض"عند اي محاولة منه لتخفيف "الجعالة" التي تتقاضاها طمعاً من جيوب المواطن والدولة.

واسأل هل قبل التيار كان التمثيل المسيحي في الدولة عادلاً والشراكة مؤمنة وجاء التيار وحرم المسيحيين وجودهم في الوظائف هم الذين عانوا منذ سنة ١٩٩٠من احباطٍ كبير نتيجة تهميشهم واستيلابهم.



واسأل هل التيار هو الذي كرّس سياسة الإحتكار ام هو الذي سعى لكسر هذا المفهوم وهذا الوضع.

اسئلة كثيرة تفرض نفسها ولا مجال لتعدادها كلّها، تبيّن بوضوح مسار التيار الوطني الحر وكيف حاول رئيسه جبران باسيل في شرح الواقع السياسي مع نهاية كل اجتماع للحكومة وكيف كان يحارب داخلها وتقصى كل المشاريع والخطط التي يقدّمها .



قد لا يرى بعض الناخبين ضرورة قصوى في معرفة كل هذه الأسئلة لكن ناخب التيار هو من اكثر النخب التي تحاسب قيادييها عكس ما يظن كثيرون انهم ملحقين وتابعين وكما يقال "عالعمياني" ودفاعهم المستميت عن تيارهم وكرامة رئيسهم تدّل على انتماءهم لتيار يشبهم ويجسّد لهم قناعاتهم وآمالهم ولو تأخر تحقيق البعض منها قليلاً كونهم يدركون جيداً ان حروب الآخرين الضروس عليهم ليست امراً سهلاً والرّد عليها يتطلّب تعاضد وتعاون وصمود واقبال على الانتخاب لأن الاستحقاق النيابي بات معركة وجود او إلغاء للتيار وللحالة العونية برمّتها.