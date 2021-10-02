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" العد العكسي بدأ " ! ماذا كشف مسؤول في حزب الله؟

2
OCTOBER
2021
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أمل مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر أن "تحصل انفراجات نحو الأفضل على يد الحكومة الجديدة، وإن كنا نعلم بأنه لن تحصل حلول بين عشية وضحاها وهي تحتاج إلى وقت، ولكن يفترض أن يكون العد العكسي قد بدأ للخروج من الهاوية التي وقعنا بها".

وخلال رعايته احتفال تكريم العاملين والمتطوعين في الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية في مجال مكافحة وباء كورونا طيلة فترة الجائحة، والذي نظمه اتحاد بلديات شمال بعلبك في حضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وصحية قال: "نحن ندعي أننا في مرحلة مكافحة كورونا كنا جزءا فاعلا، وقد نزل حزب الله بكل إمكاناته في هذه المعركة، بدءا من الأمين العام، إلى الجهات التنفيذية كلها، بعدما وصفنا هذا الوباء بالعدو المجهول ووضعنا أنفسنا يومها أمام تحد كبير".

أضاف: "كما قمنا بدورنا في مواجهة كورونا من موقع إنساني، نتحرك اليوم في مجتمعنا من الموقع نفسه لخدمة الناس في كل المجالات، ولن نوفر جهدا نستطيع من خلاله خدمة مجتمعنا إلا وسنفعله دون منة من أحد ".

وأشاد رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك زهير الحاج حسن بتضحيات المكرمين "لما قاموا به من عمل على مر سنة ونيف من ازمة كورونا، والذين ضحوا من وقتهم وصحتهم أيضا بعدما تعرضوا للإصابة بالوباء، وهم يستحقون التكريم، لنقول لهم إننا إلى جانبكم، فقد خدمتم مجتمعنا ولم تتخلوا للحظة عن واجبكم".

وألقى مدير مركز رسم الحدث في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية حسن ناصر الدين كلمة المكرمين، فأكد "الإستمرار في المهام الصحية من دون تمييز أو تفرقة بين الأفراد والمذاهب والطوائف والمناطق جمعاء".

واختتم الإحتفال بتقديم شهادات تقديرية للمكرمين.

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