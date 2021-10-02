وداع جماهيري ورسمي لحرم الامام المغيب السيد موسى الصدر في صور

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شيعت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وحركة "أمل" حرم الإمام السيد موسى الصدر بروين خليلي الصدر (أم صدري) في مدينة صور، وتقدم المشاركين في التشييع النائب أيوب حميد ممثلا رئيس حركة "أمل" رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني نجله حسن الحسيني، النائب محمد رعد ممثلا الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، المفتي الشيخ مدرار الحبال ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، النواب: علي حسن خليل، هاني قبيسي، علي خريس، علي بزي، محمد نصرالله، علي عسيران، حسن عز الدين وحسين جشي، أمين عام الشبكة المدرسية في لبنان المربي نبيل بواب ممثلا النائبة بهية الحريري، النائب السابق عبد المجيد صالح، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الدكتور كاظم الصدر نجل الاخ الاكبر للامام المغيب الصدر، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك وأعضاء المكتب السياسي، عضو هيئة الرئاسة الدكتور قبلان قبلان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، عقيلة رئيس مجلس النواب رندى عاصي بري، مسؤول حركة "أمل" في اقليم جبل عامل وأعضاء قيادة الإقليم، مسؤول منطقة الجنوب الاولى في "حزب الله" عبد الله ناصر على رأس وفد من قيادات حزب الله، ممثلون عن قيادتي حركة فتح وحماس ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية ونقابات وجمعيات ورجال دين وقوى أمنية وعسكرية وفاعليات اجتماعية وكشفية وحشود غفيرة من المشيعين من المناطق كافة.

إنطلق موكب التشييع من أمام مؤسسات الامام الصدر، حيث حمل النعش على أكف ثلة من عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، يتقدمهم حملة الاكاليل وسيارات الاسعاف، وقد جاب شوارع مدينة صور الرئيسية وصولا الى روضة الزهراء في المدينة، حيث أم الصلاة على الجثمان الشيخ الخطيب، ثم لقن المفتي حسن عبدالله المرحومة الشهادة.

بعدها ووريت الفقيدة في الثرى في جبانة العائلة، ثم تقبلت عائلتها وقيادة حركة أمل واجب العزاء من المشاركين.