living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وداع جماهيري ورسمي لحرم الامام المغيب السيد موسى الصدر في صور

2
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيعت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وحركة "أمل" حرم الإمام السيد موسى الصدر بروين خليلي الصدر (أم صدري) في مدينة صور، وتقدم المشاركين في التشييع النائب أيوب حميد ممثلا رئيس حركة "أمل" رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني نجله حسن الحسيني، النائب محمد رعد ممثلا الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، المفتي الشيخ مدرار الحبال ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، النواب: علي حسن خليل، هاني قبيسي، علي خريس، علي بزي، محمد نصرالله، علي عسيران، حسن عز الدين وحسين جشي، أمين عام الشبكة المدرسية في لبنان المربي نبيل بواب ممثلا النائبة بهية الحريري، النائب السابق عبد المجيد صالح، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الدكتور كاظم الصدر نجل الاخ الاكبر للامام المغيب الصدر، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك وأعضاء المكتب السياسي، عضو هيئة الرئاسة الدكتور قبلان قبلان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، عقيلة رئيس مجلس النواب رندى عاصي بري، مسؤول حركة "أمل" في اقليم جبل عامل وأعضاء قيادة الإقليم، مسؤول منطقة الجنوب الاولى في "حزب الله" عبد الله ناصر على رأس وفد من قيادات حزب الله، ممثلون عن قيادتي حركة فتح وحماس ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية ونقابات وجمعيات ورجال دين وقوى أمنية وعسكرية وفاعليات اجتماعية وكشفية وحشود غفيرة من المشيعين من المناطق كافة.

إنطلق موكب التشييع من أمام مؤسسات الامام الصدر، حيث حمل النعش على أكف ثلة من عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، يتقدمهم حملة الاكاليل وسيارات الاسعاف، وقد جاب شوارع مدينة صور الرئيسية وصولا الى روضة الزهراء في المدينة، حيث أم الصلاة على الجثمان الشيخ الخطيب، ثم لقن المفتي حسن عبدالله المرحومة الشهادة.

بعدها ووريت الفقيدة في الثرى في جبانة العائلة، ثم تقبلت عائلتها وقيادة حركة أمل واجب العزاء من المشاركين.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout