الإنتخابات النيابية والتحالفات...ماذا كشفت درويش؟

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كشفت الصحافية صفاء درويش عبر حسابها على تويتر ما يلي :" هناك رأي لبناني واقليمي غالب يقول أن المعركة الانتخابية المقبلة هي معركة حياة أو موت، وعليه يعوّل أصحاب وجهة النطر هذه على #جبران_باسيل وحده دون سواه، لان انتصاره هو حفاظ على هوية البلد أما خسارته فستكون لصالح سمير جعجع وما يمثله من تطرّف.

يقدّر هؤلاء أن حنكة باسيل نجحت بصياغة تحالفات متينة ستدعم معركته على الساحة المسيحية، فيما يعاني جعجع من عدم ايجاد حليف واحد حتى الساعة. وعليه، سيلاحظ الجميع أن إلتصاق حزب الله والثامن من آذار بباسيل وتياره سيكون أكبر من أي وقت مضى.

وانتخابيًا سنكون أمام استعادة التيار الوطني الحر لعدد من المقاعد المسيحية التي وافق "بالمونة والمسايرة" على عدم ترشيح أحد عليها في الانتخابات الماضية في بيروت الثانية وجبيل وبعلبك الهرمل. "