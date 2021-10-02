تعميم صورة موقوفَين بجرم سرقة بطريقة احتيالية وتهديد بواسطة سكين - هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

ع. ع. (من مواليد عام 1997، سوري)

أ. ق. (من مواليد عام 1997، سوري)

لقيامهما بعدّة عمليات سرقة في بيروت، وصور، والنبطية، وغيرها من المناطق اللبنانية، وذلك بطريقة احتيالية من خلال استخدام أحد التطبيقات، بحيث أنّهما وفي كل عملية سرقة، بعد لقائهما المباشر بالشخص الضحيّة -معظم ضحاياهما من مثليي الجنس- يقومان بتكبيله باستخدام حبال أو حزام وسطي من الجلد، وبتهديده بواسطة سكّين، لينفّذا بعدها عملية السرقة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية الكائن في محلة كفرجوز- مجمّع قوى الأمن الداخلي / ثكنة الشهيد خالد فرحات، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.