living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعميم صورة موقوفَين بجرم سرقة بطريقة احتيالية وتهديد بواسطة سكين - هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

2
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

 

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

  • ع. ع. (من مواليد عام 1997، سوري)
  • أ. ق. (من مواليد عام 1997، سوري)

  لقيامهما بعدّة عمليات سرقة في بيروت، وصور، والنبطية، وغيرها من المناطق اللبنانية، وذلك بطريقة احتيالية من خلال استخدام أحد التطبيقات، بحيث أنّهما وفي كل عملية سرقة، بعد لقائهما المباشر بالشخص الضحيّة -معظم ضحاياهما من مثليي الجنس- يقومان بتكبيله باستخدام حبال أو حزام وسطي من الجلد، وبتهديده بواسطة سكّين، لينفّذا بعدها عملية السرقة.

   لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية الكائن في محلة كفرجوز- مجمّع قوى الأمن الداخلي / ثكنة الشهيد خالد فرحات، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout