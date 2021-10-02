قوى الأمن: توقيف موزع مخدرات في الشمال يصطحب أولاده معه لتسهيل مروره على الحواجز

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات توزيع المخدرات على مروجين في عدد كبير من المناطق والبلدات الشمالية، ويدعى: ش. د. (من مواليد العام 1985، لبناني).



بتاريخ 27-9-2021، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما في بلدة بقرصونا - الضنية، حيث تمكنت من توقيف المشتبه به على متن سيارة نوع مرسيدس، وبرفقته ولديه وزوجته: ل. ذ. (من مواليد العام 1987، لبنانية). تم ضبط /25/ كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة في داخل أكياس شفافة، ومخبأة في صندوق السيارة.



بالتحقيق معه، اعترف باستحصاله على حشيشة الكيف من بلدة مرجحين-الهرمل، وبتوزيعها في أنحاء عكار وطرابلس على عدد من المروجين لقاء استحصاله على مبلغ /700,000/ ل. ل. عن كل كلغ واحد يروجه، وأنه يصطحب معه زوجته وأولاده أثناء تسلم المخدرات، بهدف تسهيل مروره على الحواجز، وإبعاد الشبهات. كذلك أكدت الزوجة إفادة زوجها.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".