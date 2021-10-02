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توقيف "الرأس المدبّر" لعمليات توزيع المخدّرات في عددٍ كبيرٍ من المناطق

2
OCTOBER
2021
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أصدرت المديريـة العـامة لقـوى الأمـن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة بياناً، أشارت فيه إلى أنه "بنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات توزيع المخدّرات على مروّجين في عددٍ كبيرٍ من المناطق والبلدات الشمالية، ويدعى: ش. د. (من مواليد عام 1985، لبناني)".
وأضاف البيان، "بتاريخ 27-9-2021، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة بقرصونا – الضنية، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه به على متن سيارة نوع "مرسيدس"، وبرفقته ولدَيه وزوجته: - ل. ذ. (من مواليد عام 1987، لبنانية)، وتم ضبط /25/ كلغ من مادة حشيشة الكيف موضّبة في داخل أكياس شفّافة، ومخبّأة في صندوق السيارة".

وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف باستحصاله على حشيشة الكيف من بلدة مرجحين-الهرمل، وبتوزيعها في أنحاء عكار وطرابلس على عدد من المروّجين لقاء استحصاله على مبلغ /700،000/ ل. ل. عن كل كلغ واحد يقوم بترويجه، وأنه يصطحب معه زوجته وأولاده أثناء استلام المخدّرات، وذلك بهدف تسهيل مروره على الحواجز، وإبعاد الشبهات. كذلك أكّدت الزّوجة إفادة زوجها".
وختم البيان: "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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