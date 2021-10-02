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وزير الداخليّة: هذا الموضوع من أولوياتي

2
OCTOBER
2021
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كشف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أن "موضوع الحد من حوادث السير في لبنان من أولوياته"، قائلاً: "منذ إستلامي مهمة الداخلية سارعت إلى عقد سلسلة إجتماعات حول هذا الملف لا سيما ملف إنارة الطرق في لبنان بدءاً من العاصمة بيروت".

وفي حديثٍ له قال مولوي: "سأعقد اليوم السبت إجتماعات متتالية استكمالية مع كل من المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ورئيس مصلحة الهيئة، لبحث أمور تتعلق بالإسراع في حل ملف إنارة الطرق بأسرع ما يمكن وإعادة درس ملف رخص السوق في لبنان".

وأضاف، "اجتمعت خلال الاسبوع الماضي مع محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي للإطلاع على إمكانات البلدية وقدراتها في هذا الصدد، وإذا تعذر الأمر سوف نلجأ لإنارة الطرق بواسطة الطاقة الشمسية وبالسرعة الممكنة".

وتابع، "لا بد من تفعيل تطبيق قانون استصدار رخص السوق وعدم اصدار أية رخصة من دون امتحان، ومراقبة آلية العمل".

وأكّد مولوي، أن "العمل في مكتب الوزارة قائم ليل نهار لحل جميع المشاكل العالقة، وأبرزها الحد من حوادث السير التي تحصد العديد من أرواح الأبرياء في لبنان وتطبيق مفهوم السلامة المرورية بشكل جدي".

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