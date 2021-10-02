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تحذير من "كهرباء لبنان"

2
OCTOBER
2021
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 أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها و"بسبب استمرار أعمال السرقة التي طاولت خطوط التوتر العالي بعلبك - ديرنبوح 220 ك.ف والهرمل - القبيات 66 ك.ف في منطقة جرود الهرمل والتي طاولت قوائم الأبراج الداعمة لها مما أدى الى سقوط أحد أبراج التوتر العالي 220 ك.ف إضافة الى نواقل الكهرباء العائدة لهذين الخطين، الأمر الذي أدى الى حصر تغذية محطتي اللبوة والهرمل من مصدر محطة بعلبك فقط، وحيث أن هذه الاعتداءات والسرقات ما زالت مستمرة لتاريخه رغم المراسلات العديدة للجهات المعنية دون أن يؤدي ذلك الى التمكن من وقفها، وضعت خطوط النقل توتر عال المذكورة أعلاه تحت التوتر، كما كافة خطوط النقل لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان. هذا وإن المؤسسة تتابع الأشغال اللازمة لإعادة وضع هذه الخطوط في الخدمة الفعلية فور إنجاز أعمال إعادة التأهيل والصيانة".

وأعادت وحذرت من "خطر الاقتراب من هذه الخطوط حفاظا على سلامة الأشخاص والسلامة العامة"، وناشدت القوى الامنية في المنطقة "وضع حد لهذه الاعتداءات وتوقيف الفاعلين حيث ان هذه السرقات أدت وما زالت تؤدي الى خسائر جسيمة على الصعيد المادي وكذلك على صعيد سلامة الاستثمار واستقرار الشبكة الكهربائية".

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