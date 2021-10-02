عناوين الصحف ليوم السبت 2 تشرين الأول 2021

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الأخبار

ـ «الهوية التربويّة»: إنهاء التعليم الرسمي؟

ـ مفاوضة صندوق النقد: 3 أسابيع للحسم

ـ هل دخلت نيترات البقاع من مرفأ طرابلس... ولماذا أوقف «الشاهد الملك»؟

ـ كلفة بدل النقل: متى «دولار الركّاب»؟

الجمهورية

ـ العلاجات بطيئة.. والانهيارات سريعة

ـ خطة استجابة للبنان

ـ دردشة "بيزنطية" على "خط الغاز المصري"

ـ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. "بعد بكّير"

اللواء

ـ الدولار يشاغب على الثقة ونصيحة الصندوق تعويم الليرة

ـ 70 مليوناً لتمويل فتح المدارس في 11 ت1.. والغاز على جدول زيارة فياض إلى القاهرة

الديار

ـ ميقاتي اتخذ مواقف متقدمة تجاه السعودية فهل تنفتح تجاه حكومته؟

ـ مفاوضات ترسيم الحدود «في متاهة مظلمة» والازمة تنهك القطاع التربوي