متّحدون: ما حصل لم يمر مرور الكرام بالنسبة لأهالي الضحايا والمتضررين

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منذ لحظة تفجير المرفأ الى اليوم وبعد مرور سنة وشهرين على هذه الجريمة لا تزال الأحزاب تحاول الاصطياد بالماء العكر.

لكن الأفظع هو ما حصل يوم الأربعاء ٢٩ أيلول أمام قصر عدل بيروت أثناء تنفيذ أهالي شهداء وضحايا ومتضرري تفجير المرفأ اعتصامهم والتأكيد على مواقفهم التي باتت معروفة والمتمثلة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، حين حاول عدد من المندسين نساءً ورجالاً بالتشويش على الأهداف التي حددت أساساً لهذا التحرك. فمن مطلب معرفة حقيقة من فجّر مرفأ بيروت، انتقل البعض ليتوجه بنبرة حقودة الى المحامي رامي عليق صاحب الصفة بالملف أصالة ووكالة عن قضايا أخرى وربطها بالسياسة، ومنها ملف شركة مكتف والقاضية غادة عون، إضافة الى التوجه بالكلام عن حزب الله والتهديد الأخير الذي صدر عن وفيق صفا وتحميل عليق المسؤولية، معترضين، أي هذا البعض الذي لا صفة له في التحرك غير التشويش أساسًا، أن وجوده بغير مكانه، مع العلم أن الساحات العامة هي للجميع وأيضاً تتسع للجميع، كما أن المحامي عليق هو أول من ادعى بشأن قضية تفجير المرفأ على المتهمين ووجوده أساسي في مثل هكذا وقفات احتجاجية للوقوف الى جانب المتضررين والقيام بواجبه، ناهيك عن ممارسته لمهنته آنذاك بع تبلغه طلبات الرد والنقل ومناقشتها مع موكليه ورفاقهم، فتناسى المندسون أهداف التحرك الأساسية، محاولين حرفه عن مساره لخدمة أهدافهم، بحيث انتهى بهم الأمر الى الاعتداء لفظياً وجسدياً على المحامي عليق وفريق عمله.

فما حصل لم يمر مرور الكرام بالنسبة لأهالي الضحايا والمتضررين الذين طلب عدد منهم الى المحامي عماد جعارة، أحد محامي أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والذي خسر أفراد من عائلته وأصيب أفراد آخرون بأعطال جسدية دائمة، إضافة إلى تسبب الانفجار بخسارته لمنزله الأثري الذي محي من الوجود، والذي

جاء في تصريحه تأكيد الأهالي على انسحابهم من التحرك ورفضهم التعدي على المحامي عليق، كما وطالبوا بعدم تسييس الملف والتحركات لأهداف مشبوهة، مناشدين القاضي نسيب إيليا البت السريع في طلبات الرد.