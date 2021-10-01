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ماذا جاء في لقاء فيّاض وشيا؟

1
OCTOBER
2021
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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في مكتبه في الوزارة في إجتماع دام لأكثر من ساعة؛ تناول البحث خلاله في العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الاميركية بدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة خصوصاً في قطاع الطاقة.

شرح الوزير فياض للسفيرة شيا حصيلة التنسيق والعمل والإتصالات التي أجراها مع الوزير المصري والوزيرة الاردنية والوزير السوري والظروف التي قادت الى زيارته المقررة الى القاهرة وعمان في القريب العاجل.

وشكر الوزير فياض السفيرة شيا على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الاميركية بمساعدة لبنان في هذا القطاع وتذليل العقبات في ما يخص قانون قيصر.

كما شكر الوزير فياض السفيرة شيا على الجهود التي بذلتها مع البنك الدولي وخصوصاً أن الولايات المتحدة الاميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، مَا أدّى الى فتح الطريق أمام تقدّم إتفاقية التمويل للمشروع.

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