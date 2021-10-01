هذه هي تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول بحسب وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول هو التالي:

3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: - قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

3.768 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: - قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 10 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 147.000 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى "وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة أيلول 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".