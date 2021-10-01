الشرطة السياحية تقفل ملهى ليلياً في المكلّس ومكتب مخالف في طرابلس

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قامت دورية تابعة للشرطة السياحية، وبناء على قرار وزير السياحة وليد نصّار، بإقفال الملهى الليلي الذي حصل فيه إشكال وضرب بالسواطير في منطقة المكلّس منذ أيّام بالشّمع الأحمر، حيث كان قد انتشر فيديو يوثّق الإشكال عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

كذلك، أقفلت الشرطة السياحية مكتب في منطقة طرابلس، يقوم وبصورة مخالفة للقوانين، بممارسة أعمال السياحة والسّفر من دون التراخيص المطلوبة من الوزارة.

وحذّرت الوزارة في بيانها، المؤسسات السياحية كافة وعلى مختلف أنواعها من العمل بصورة مخالفة ودون الإستحصال على التراخيص اللازمة، تحت طائلة الإقفال والملاحقة القانونية، مذّكرة بالتعميم الصادر عنها يوم أمس بضرورة تسوية أوضاعها القانونية ضمن المهلة المذكورة في التعميم.