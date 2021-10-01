الرئيس عون استقبل كلاس واوهانيان وعرض مع نصري خوري لتقرير اللجنة الفنية المشتركة لخط الغاز

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية متنوعة.

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الذي أوضح انه شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها من خلال تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة، مشددا على دور الشباب في بناء لبنان الغد، معتبرا ان التفاعل الميداني والواقعي بين مختلف مكونات الشباب اللبناني له تأثيره الإيجابي. ولفت الوزير كلاس الى انه ركز في هذا السياق على إعادة العمل بخدمة العلم نظرا لما تحققه من انصهار وطني بامتياز.



الوزيرة السابقة فارتينيه اوهانيان

واستقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة السابقة السيدة فارتينيه اوهانيان التي أوضحت بعد اللقاء انها شكرت رئيس الجمهورية على الدعم الذي لقيته منه خلال وجودها في الحكومة السابقة، وعرضت له الإنجازات التي تحققت خلال ولايتها الوزارية ومنها انتهاء صياغة قانون جديد وعصري للوزارة، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقانون الجديد، وتشكيل لجنة البرلمان الشبابي "الذي اعتبره مشروعا مهما تمنيت الاستمرار به والتواصل مع الوزير الجديد للشباب والرياضة لهذه الغاية".

وقالت ان المؤتمر الكشفي العربي سيعقد السنة المقبلة في لبنان برعاية رئيس الجمهورية ومن الضروري التحضير له منذ الان لضمان نجاحه.



د. نصري خوري

وعرض الرئيس عون مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري الدكتور نصري خوري عمل الأمانة العامة لاسيما السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقا وضرورة متابعتها. وأوضح الدكتور خوري ان اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية- السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا اعدت تقريرا يشير الى ان الخط بحاجة الى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل.