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هذا ما قاله سالم زهران عن الحكومة

1
OCTOBER
2021
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اكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي المحلل السياسي سالم زهران ان الوهج الذي أخذته حكومة نجيب ميقاتي عند تشكيلها بدأ يتلاشى، لان حجم الوعود كان أكبر من حجم الحقيقية، ولفت الى انها تحتاج للبدء بالقيام بصدمات إيجابية، والا ستصبح شبيهة بحكومة حسان دياب.


ورأى زهران في حديث لإذاعة صوت المدى، أن تقريب الإنتخابات يعني ان لهذه الحكومة دورًا اساسًا وهو اجراء الإنتخابات النيابية، وبالتالي هي حكومة انتخابات بامتياز، مشيراً الى انه سيكون لها وظيفتان، التأسيس للتفاوض مع صندوق النقد، وتأمين بالكهرباء.


وعبّر زهران عن شكوكه بإمكانية ماكرون فتح أبواب العرب ولا سيما السعوديين، مشيراً الى ان قبل حسم العلاقة الإيرانية السعودية، يجب ان لا نأمل خيراً، كاشفا أن الخليج قرر ان يخرج من الساحة اللبنانية نهائيا، من هنا لبنان خرج من القرار السياسي العربي.


واذ أكد زهران أن الحل الوحيد يكمن في إعداد خطة لوقف الهدر وسوء الإدارة، والذهاب ببرنامج واضح الى المجتمع الدولي، أشار الى ان رهان الرئيس ميقاتي اليوم على ماكرون والصناديق والمجتمع الدولي من خلال الصناديق، ولكن على اللبنانيين ان يقتنعوا ان زمن الهبات قد ولّى.


وختم بالإشارة الى أن التعيينات ستجرى في مجلس القضاء الأعلى وهذا الإستحقاق على نار حامية، وكذلك تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، مؤكدًا في المقابل أن حكومة ميقاتي لن تذهب الى مستنقع التعيينات وستبتعد عن العناوين الخلافية.

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