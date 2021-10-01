كارباورشيب تعلن التوقف عن تزويد لبنان بالكهرباء مع انتهاء العقد

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اعلنت شركة “كارباورشيب” في بيان، انها “اوقفت إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها فاطمة غولسلطان وأورهان باي، الراسيتين قبالة معملي الجية والذوق تباعا، وذلك مع انتهاء العقد صباح اليوم. وسوف تعلم شركة كارباورشيب الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتيها تباعا في الوقت المناسب”.



وقال متحدث باسم الشركة: “اعتبارا من الأول من تشرين الاول، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان، وبالتالي، سنباشر بعمليةانسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماما أزمة الطاقة الحادة في البلاد”.

اضاف: “خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد. نتمنى الأفضل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والبلد ككل في الأشهر والسنوات المقبلة”.