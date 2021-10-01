أين أصبحت البطاقة التمويلية؟

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شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على أن البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية بل شفافة، مؤكدا أن عملية اختيار العائلات المستفيدة ستكون مبرمجة إذ إن المواطنين سيتسجلون عبر هواتفهم.



واعتبر في حديث للـLBC، أن شروط اختيار العائلات المستفيدة ليست قاسية بتاتا بل تمّ التوافق عليها بناء على نقاش بين اللجنة الوزارية المشكلة لانجاز البطاقة التمويلية، والبنك الدولي، والقانون 230، وهي تمثّل الحد الادنى من المعايير.





وكشف حجار أن البطاقة التمويلية ستبصر النور عند إنجاز العمل اللوجيستي المتبقي والذي يتم العمل عليه مع الشركة المبرمجة والبنك الدولي، لافتا إلى أنه عند إنجاز هذه المرحلة سيعقد مؤتمرا صحفيا مفصلا.