استقرار جوي يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل الطقس

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يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر اليوم وخلال الايام المقبلة، أما درجات الحرارة فتبقى ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام .

ويستمر تكدس السحب وتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الجبلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

- الجو : يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ المحلي

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪؜

- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بعد الظهر

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س .