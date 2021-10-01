استقرار جوي يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر اليوم وخلال الايام المقبلة، أما درجات الحرارة فتبقى ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام .
ويستمر تكدس السحب وتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الجبلية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
- الجو : يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ المحلي
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪
- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بعد الظهر
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الاحد: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س .