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معلوف: الموضوع جدّي

1
OCTOBER
2021
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أشار النائب إدي معلوف، إلى أن "هناك إصلاحات منتظرة من الحكومة وأنّ جزءًا كبيرًا منها يحصل في مجلس النواب"، مبدياً الاستعداد للتعاطي بإيجابية وسرعة لتحقيقها.


واعتبر معلوف، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، "ألا توافق على كل الإصلاحات من قبل جميع الفرقاء، فلكل فريق وجهة نظره"، لكنه توقّع في الوقت نفسه، "أن تكون أكثرية القوى السياسية قد توصلت الى قناعة بضرورة أخذ الملاحظات البنّاءة بعين الاعتبار، لأنّ الوقوف بوجه الإصلاحات يؤدي الى الضرر".


ورداً على سؤال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأى معلوف أن "الأمور أصبحت واضحة وهذه المرة الموضوع جدّي، فإلقاء اللوم على الغير في ما خص الخسائر لم يعد يجدي، آملا ألا يحاول أحد نفض يده من مسؤوليته".


وشدد معلوف على "ضرورة ألا يكون المودعون الحلقة الضعيفة بسبب ثقتهم بالمصارف"، متمنياً العمل بجدية للخروج من الأزمة.

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