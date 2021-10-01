الرأس المُدبّر لعمليات سلب بقوة السلاح في قبضة الأمن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، ما يلي:



"ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين، ويدعى: ب.ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية - عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وقد تبين أنّه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

كذلك أوقفت برفقته المدعوة: د. ع. (مواليد عام 1998، لبنانية)، المشتبه بها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب. ح.).

سُلِّما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".