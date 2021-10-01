عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الأول 2021

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الأخبار

«إسرائيلي» وسيطاً في مفاوضات الترسيم!

واشنطن تنقل الملف إلى منظّر «التطبيع الاقتصادي» آموس هوكشتاين

«قسد» تقرع باب دمشق: التخلّي الأميركي يسرّع التسوية

‫العدو يواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان

‫سوليفان - ابن سلمان: الخيارات تَضيق... والوقت أيضاً

البناء

أردوغان يتجرّع كأس ترتيبات إدلب بمرارة… والأولوية للانسحاب من محيط الطريق الدولي

المقداد: تغيّر المناخات الدولية ثمرة الانتصارات… والخصاونة: طريق دمشق سالكة

المقاومة تسقط طائرة مسيّرة جنوباً… والتفاوض مع صندوق النقد عالق في توزيع الخسائر

الجمهورية

تحرك على جبهتي المفاوضات والإصلاحات

تسعيرتان لمولدات هذا الشهر؟

ماكرون وبن سلمان تواصلا وميقاتي ينتـــــظر..

اللواء

محاولة أردنية لضم لبنان إلى حلف الغاز والكهرباء الإقليمي!