أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الأول 2021

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البناء

خفايا

قال دبلوماسي عربي إنّ زيارة رئيس الحكومة الأردنية إلى لبنان بعد إكمال الخطوات الأردنية الانفتاحية على سورية في ظلّ موقع الأردن في الحلف العربي والدولي الذي تقوده واشنطن هو رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بما تستطيع فعله على الطريقة الأردنية نحو سورية كأمر واقع دون انتظار موافقة صريحة…



كواليس

قالت مصادر أمنية انّ عودة مكتب الإنتربول للعمل بكامل مهامه الى سورية إعلان يفتح باب التنسيق الأمني أمام الأجهزة الأمنية في دول الغرب، خصوصاً مع الأجهزة الأمنية السورية والقرار بصورة مباشرة يفتح باب العودة الدبلوماسية أمام الدول الراغبة…

اللواء

همس

كشف دبلوماسي عربي أن ضم لبنان وسوريا إلى محور «الغاز العربي» يأتي في إطار مواجهة جيو-اقتصادية بين دول كبرى!

غمز

من المتوقع، وفقاً لمصادر على اطلاع، أن يقدم عدد من وزراء الحكومة الحالية ترشيحاتهم إلى الانتخابات النيابية!

لغز

يدور خلاف صامت داخل تيّار موالٍ، لدرجة يترقّب مراقبون ترجمة الخلاف علناً، عشية الترشح للانتخابات النيابية.