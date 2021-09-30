وزير البيئة ناقش مع جمعيات قرار تعليق موسم الصيد

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استقبل وزير البيئة ناصر ياسين اليوم وفدا ضم مدير عام جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL اسعد سرحال ومدير منظمة CABS الدولية لمكافحة ذبح الطيور اكسل خرشفيلد ورئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام MESHC ادونيس الخطيب ورئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر APU شيرين بو رفول، وتم البحث في "موضوع الصيد البري وحيثيات قرار تعليق الموسم".

وأفاد بيان للوفد أنه "جرى نقاش بشكل علمي وعملي وشرح لدور الصياد المستدام في حماية الطبيعة ومكافحة الصيد الجائر وأهمية مناطق الصيد المسؤول ودورها المهم اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا".