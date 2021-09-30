بعد مقتل الشابة تاتيانا داخل مطعم.. هذا مصير القاتل والمتعاونين معه

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إدعى المحامي العام الإستئنافي القاضي طانيوس السغبيني على 5 موقوفين في جريمة قتل الشابة تاتيانا واكيم قصدا والتدخل بالقتل وتسهيل فرار مطلقي النار، وأحال الملف على قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج، كما تم إيداع نسخة عن الملف لدى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة محام تبين أن مطلق النار المدعو فؤاد.ص قد استخدم سيارته للفرار من مكان الجريمة.

وكان إشكال حصل يوم الأحد 19 أيلول الجاري بين مجموعة من الشبان في الساحة الخارجية لأحد المطاعم في بلدة بطحا الكسروانية، وأقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدسه فأصاب الشابة تاتيانا التي كانت برفقة خطيبها وأفراد من عائلته داخل المطعم، برصاصة أدت الى وفاتها على الفور.