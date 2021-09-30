living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفتي الجعفري معزيا بعقيلة الامام الصدر: كانت شريكا قويا له في أيام المحن والحروب وعينها على لبنان وشعبه

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "كل العزاء للامام موسى الصدر والمجامع الحوزوية والدينية ومحبي الإمام الصدر وللأخوة في حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وكافة طوائف هذا البلد، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية قيادة وشعبا، وبالأخص ذوي الإمام الصدر وعائلته المضحية والكريمة سيما أخي السيد صدر الدين برحيل الأم الصابرة والمكافحة الحاجة أم صدري زوجة الإمام موسى الصدر وشريكة كفاحه ونضاله ومقاومته وملحمة وحدته الوطنية ومشروع عدالته الإجتماعية ومعركته الشهيرة إلى جانب المظلومين والمحرومين والكادحين والمعذبين، بما في ذلك الزخم الكبير الذي أسس فيه للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن مشروع إنقاذ القدس وفلسطين والتي كانت ترى لبنان بعين شعبه الوفي والمظلوم وهي ممتنة جدا للبنان وشعبه الطيب.

وأشهد أنها كانت شريكا قويا للامام الصدر بأيام المحن والحروب وأصعب الأوقات وأكثرها حرجا بتاريخ هذا البلد المصلوب، وبالأخص زمن الحرب اللبنانية، وكانت عينها على لبنان وشعبه، كما كانت كالإمام الصدر محبة بشدة لكل اللبنانيين بمختلف طوائفهم، وحين كان الإمام الصدر يمضي أكثر أيامه على الحدود والمحاور ويخترق الحواجز والمتاريس والنار ويخوض أكبر معاركه المعيشية إلى جانب الفقراء والمظلومين ليحمي وحدة هذا البلد ومشروع دولته وعدالته الإجتماعية بجبته وصدره. كانت أم صدري شريكا قويا لقراره هذا بل كانت ترى تضحيات عائلتها ضرورة ماسة من أجل عائلة هذا الوطن المعذب والمظلوم.

رحم الله الأم الصابرة المضحية أم صدري وأسكنها فسيح جناته، وكشف الله كرب الإمام الصدر الذي شكل ضمير هذا البلد المظلوم بل ضمير هذه المنطقة بأكملها، والعهد الثبات والحفظ لهذا البيت الذي شكل فارقة بتاريخ لبنان والخطاب الديني والوطني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout