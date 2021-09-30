اللواء عثمان التقى مدير العمليات في المنظمة الدولية التي تعنى بمكافحة قتل الطيور

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مدير العمليات في المنظمة الدولية التي تعنى بمكافحة قتل الطيور (CABS) Axel Hirschfeld، ورئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام (MESHC) مدير ملف الصيد في جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)أدونيس الخطيب، ورئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU) التابعة للمركز والجمعية شيرين بو رفول، في زيارة قدموا خلالها الشكر للواء عثمان، مثمنين "الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوى الامن في مكافحة الصيد الجائر على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، وقدموا له في هذه المناسبة، شهادة عربون شكر وتقدير.



من جهته، أكد اللواء عثمان "حرصه على حماية الطيور من اجل الحفاظ على التوازن البيئي، وكذلك المهاجرة منها والتي هي جزء من تراث طبيعي عالمي مشترك".