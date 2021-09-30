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المجلس المذهبي يعلن رسميا في جلسته العامة فوز الشيخ ابي المنى شيخا للعقل

30
SEPTEMBER
2021
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اعلن امين سر المجلس المذهبي المحامي لطائفة الموّحدين الدروز نزار البراضعي قرار الهيئة العامة القاضي بفوز سماحة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى بالتزكية لمنصب شيخ العقل للطائفة.

وانعقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي جلستها المقررة اليوم لانتخاب شيخ عقل جديد للطائفة، وترأسها سماحة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، بحضور رئيس تاحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والنواب أنور الخليل، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، والنائب المستقيل مروان حمادة، والنائبين السابقين، غازي العريضي وايمن شقير، وقضاة المذهبي الدرزي وأعضاء المجلس المذهبي.

وأكد الشيخ نعيم حسن أن اليوم باستطاعتنا القول بأنَّ الدَّار استعادت ما يليقُ بموقعها الوطنيّ والإسلاميّ والدّوليّ بحيث شهدت قمماً ولقاءاتٍ ومنتدياتٍ في كلّ المستويات.

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