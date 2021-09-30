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قرداحي شكر السفير المصري على تلبية طلبه الاستمرار ببث إشارة تلفزيون لبنان على نايل سات

30
SEPTEMBER
2021
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استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر العلوي. وتم البحث في الشؤون العامة والعلاقات بين البلدين لا سيما الاعلامية منها.

إثر اللقاء، قال الوزير قرداحي:"تشرفت بزيارة سعادة السفير. وقد تباحثنا في أمور عدة تتعلق بالتعاون الاعلامي بين البلدين".
ولفت الى "أن لمصر مكانة كبيرة في قلبي وقلب جميع اللبنانيين والعلاقات بين البلدين قديمة قدم الدهر ولم تكن يوما الا علاقات ود ومحبة وصداقة وتعاون"، مشيرا الى "ان مذكرة التفاهم بين لبنان ومصر للتعاون الاعلامي يعود تاريخها الى ال2010".

وشكر الوزير قرداحي السفير علوي باسم الحكومة اللبنانية على تلبية طلبه من نظيره المصري الاستمرار ببث إشارة تلفزيون لبنان على "نايل سات"،اذ أن هناك مبالغ مستحقة على تلفزيون لبنان لم تسدد حتى الان. وكان من المفروض ان يتوقف استقبال "نايل سات" لتلفزيون لبنان اليوم لكن بناء على تدخل وزير الاعلام المصري حسين الزين الذي استجاب لطلبنا يستمر تلفزيون لبنان في البث".

وحمّل قرداحي السفير المصري تحياته القلبية، الى مصر شعبا وحكومة وقيادة.

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