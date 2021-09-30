هيئة بيروت الاولى في التيار: لماذا الاصرار على قتل ضحايا المرفأ واهاليهم مرتين؟

A + A -

صدر عن هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تستنكر هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر التسللل الخبيث والمشبوه الذي أدى أمس الى التعدي الجسدي واللفظي على أهالي شهداء وضحايا المرفأ ووكلائهم القانونيين. فقد تسللت مجموعات من القوات اللبنانية ومجموعات أخرى مأجورة تدّعي انها من "الثورة" وهي باتت معروفة الإنتماءات والارتباطات لافشال التحرك وتعدّت على حرمة الشهداء الضحايا ودمائهم باطلاق هتافات سياسية ضد جهات وأحزاب لم يدّع عليها القاضي بيطار اصلا وذلك من اجل سرقة الهدف السامي من التحرك واستثماره سياسياً لإفشاله وايخاف الناس لعدم مشاركتهم في التحركات المقبلة لغاية في نفس يعقوب والتي هي على الأرجح إنشاء شرخ مجتمعي فتنوي بغية افلات الشارع كما المجرم من العقاب وتجريم الأبرياء.

فلماذا اصرار القوات اللبنانية وبعض المتنكرين بلباس الثورة على قتل الضحايا واهاليهم مرتين؟