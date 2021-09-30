living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة محررّي الصحافة اللبنانية تدعو لإنتخاب مجلس نقابة جديد

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اصدرت نقابة محررّي الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
 
في ضوء احكام المواد 91 و 92 و 80 و 83 من قانون المطبوعات ، والمواد 15 و 20 و 22 وما يليها من النظام الداخلي للنقابة ، يدعو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية إلى عقد دورة إنتخابية عامة لإنتخاب مجلس نقابة جديد نهار الاربعاء الواقع فيه الاول من كانون الاول 2021 الساعة التاسعة صباحا في دورة أولى . وإذا لم تتوافر الاكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثانية بتاريخ 15 كانون الاول 2021 . وإذا لم تتوافر اكثرية الثلث في الدورة الثانية تنعقد الجمعية العمومية في دورة ثالثة بتاريخ 29 كانون الاول 2021 وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء .
آخر مهلة لتسديد إشتراكات المنتسبين هي في 5-10-2021.
 
وسيصدر المجلس تباعا ووفق المهل المحدّدة في النظام الداخلي، بيانات تتناول الجدول النقابي ومهل تقديم طلبات الترشيح ومهلة سحب الترشيحات وسواها من المواضيع التي تتناول عملية الانتخاب .
 
تنعقد الجمعية في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العمالي العام الكائن في منطقة كورنيش النهر .
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout