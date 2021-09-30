مجلس الوزراء جدد تفويض مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الصلاحيات المتعلقة بالنبيذ والعرق والمشروبات الروحية

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن على تجديد تفويض المدير العام للزراعة لويس لحود صلاحية تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية الاخرى وتوقيع الملفات اللازمة الخاصة بهذا القطاع، وإصدار القرارات التنظيمية والقواعد الفنية، وغيرها من الصلاحيات التي ناطها القانون الرقم 216 تاريخ 29/5/2000 (إنتاج النبيذ وصنعه وبيعه واستيراده)، بوزير الزراعة لما فيه من حسن أداء القطاع.