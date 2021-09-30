ميقاتي ونظيره الاردني عرضا موضوع استجرار الكهرباء والغاز: نريد اتفاقيات مفيدة لا صورية

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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره الاردني بشر الخصاونة، أنه تم التطرق إلى “العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري”.



ولفت ميقاتي إلى أن “الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والاردن”، وقال: نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية”.



من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني “ان لدينا اهتماما بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته”، وقال: “المكانة التي يحظى فيها لبنان بقلب الاردنيين وجلالة الملك كبيرة والكلمات التي قالها الرئيس ميقاتي تترك اثرا للبنان ولشعبه ومؤسساته”.



اضاف: “تطرقنا الى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من ازمة الطاقة وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الاقليم لتأمين احتياجات من المملكة الاردنية وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج الى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها”.



وتابع: “نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والامم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق وان الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك، وندعو الله ان يحفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ويمن عليكم بالامن والاستقرار ودائما التضامن والامن والمحبة”.



واكد ان “الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا وما زلنا محكومون بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون التنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم”.