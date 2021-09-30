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كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

30
SEPTEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات احيانا. وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32 ولشهر تشرين الأول بين 21 و29)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى قليل اليوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في شمال البلاد خلال الفترة المسائية.

 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات احيانا.

 

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، في الداخل من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و75%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,31
- ساعة غروب الشمس: 18,25

 

 

 

 

 

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