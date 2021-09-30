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يسرّ جامعة الحكمة (ULS) أن تعلن عن انتخاب رئيستها البروفيسور لارا كرم البستاني، بالإجماع، رئيسةً لمكتب مؤتمر عمداء منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO)، خلال الدورة الثالثة عشرة للجمعيّة العموميّة التي نظّمها المؤتمر بالتعاون مع المديريّة الإقليميّة للوكالة الجامعيّة للفرنكوفونيّة في الشرق الأوسط (AUF) وبالشراكة مع جامعة قبرص. هذا الحدث، الذي أقيم عن بُعد في ٢٧ و ٢٨ أيلول ٢٠٢١ بسبب الأزمة الصحيّة، جمع ٤٦ رئيس جامعة ومدير مؤسّسات جامعية في الشرق الأوسط، أعضاء المديريّة الإقليميّة (AUF)، منتشرين في ١٢ دولة في المنطقة.