ابي رميا في باريس يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي

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في اطار زيارته باريس ولقائه مجموعة من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين، التقى اليوم رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية النائب سيمون ابي رميا زميله رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب لوييك كرفران.

وخلال اللقاء، تم البحث في اجواء زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى فرنسا ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون والارتدادات الايجابية نتيجة تشكيل الحكومة.

وقد دعا ابي رميا زميلة كرفران الى زيارة لبنان قريبا من اجل الاطلاع على مستجدات الساحة اللبنانية ومتابعة تفعيل التنسيق بين البلدين من اجل مساعدة لبنان على النهوض في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها بسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة.

ومن جهته، وعد كرفران القيام بالاتصالات المطلوبة على مستوى السلطات الفرنسية لكي تبقى فرنسا الى جانب لبنان والالتزام بتعهداتها في المساهمة في اعمار لبنان مما يتطلب قبل كل شيء بأن تقوم الدولة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة منها على مختلف الصعد من اجل مكافحة الفساد وتأمين الشفافية المطلوبة في ادارة شؤون البلاد على مختلف المستويات.