رئيس وزراء الأردن يحطّ في بيروت بعد ساعات من استقباله وفداً وزارياً سورياً

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الوطن السورية: بعد ساعات من استقباله وفداً وزارياً سورياً، وتأكيده على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسورية، حطّ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس وعلى رأس وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أفادت بأن زيارة الخصاونة إلى بيروت هي لإجراء محادثات تتناول تعزيز العلاقات الأردنية- اللبنانية، إضافة إلى ملفات التعاون المستجد فيما يتعلق باستيراد الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية، واستجرار الكهرباء من الأردن عن طريق سورية إلى لبنان، كما تشكّل الزيارة مناسبة للتحضير لانعقاد اللجنة العليا الأردنية- اللبنانية في وقت لاحق.