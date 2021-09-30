عناوين الصحف ليوم الخميس 30 أيلول 2021

الأخبار: دمشق - الخليج: الطريق سالكة
جرعة وهميّة للمودعين: «المركزي» يواصل «الهيركات المقنّع» | سعران للدولار في تعميم واحد!
الديار: قرارات حكومية عادية لا تلامس الملفات الاجتماعية والمدارس وخلافات على اللجان
تجديد العمل بالـ 151 من دون أي تعديل والسماح بالإستفادة من الـ 158 و151 في آن واحد
نداء الوطن: وفد صندوق النقد "بنكهة عونية"... و"الطاقة" مستمرّة بـ"استجرار" الاحتياطي
تهديد البيطار: الحكومة "لا ترى لا تسمع لا تتكلّم"!
اللواء: مجلس الوزراء يأخذ علماً بتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق
100 مليون لزيادة التغذية بالكهرباء إلى 8 ساعات.. وسلامة يمدّد السحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار
البناء: أردوغان يكرر مسار حلب في إدلب عند بوتين بعدما تأكد من جدية قرار الحسم / الخصاونة في بيروت… والحكومة تمول الكهرباء وتبحث تصحيح الأجور والنقل العام / لجنة أهالي الضحايا تتبرأ من «مندسي الأحزاب والشعارات المسيئة»… والتحقيق مجمد /
النهار: "لا للترهيب لا للسلاح"... في استقبال الحكومة
الجمهورية: التعيينات مهددة بالمداخلات السياسية
the daily star: Cabinet forms team to negotiate with IMF
l'orient le jour: Quand Nagib Mikati tente de ménager la chèvre et le chou