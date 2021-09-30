عناوين الصحف ليوم الخميس 30 أيلول 2021

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الأخبار: دمشق - الخليج: الطريق سالكة

جرعة وهميّة للمودعين: «المركزي» يواصل «الهيركات المقنّع» | سعران للدولار في تعميم واحد!



الديار: قرارات حكومية عادية لا تلامس الملفات الاجتماعية والمدارس وخلافات على اللجان

تجديد العمل بالـ 151 من دون أي تعديل والسماح بالإستفادة من الـ 158 و151 في آن واحد

نداء الوطن: وفد صندوق النقد "بنكهة عونية"... و"الطاقة" مستمرّة بـ"استجرار" الاحتياطي

تهديد البيطار: الحكومة "لا ترى لا تسمع لا تتكلّم"!

اللواء: مجلس الوزراء يأخذ علماً بتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق

100 مليون لزيادة التغذية بالكهرباء إلى 8 ساعات.. وسلامة يمدّد السحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار



البناء: أردوغان يكرر مسار حلب في إدلب عند بوتين بعدما تأكد من جدية قرار الحسم / الخصاونة في بيروت… والحكومة تمول الكهرباء وتبحث تصحيح الأجور والنقل العام / لجنة أهالي الضحايا تتبرأ من «مندسي الأحزاب والشعارات المسيئة»… والتحقيق مجمد /



النهار: "لا للترهيب لا للسلاح"... في استقبال الحكومة



الجمهورية: التعيينات مهددة بالمداخلات السياسية

the daily star: Cabinet forms team to negotiate with IMF





l'orient le jour: Quand Nagib Mikati tente de ménager la chèvre et le chou