أسرار الصحف ليوم الخميس 30 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية انّ معركة إدلب لإنهاء الجماعات الإرهابية قرار متخذ بالنسبة للرئيس الروسي لن يكون على طاولة التفاوض مع الرئيس التركي إلا لزاوية التحقق من وقوف تركيا على ضفة تسهيل المعركة أو عرقلتها، لأن الحلّ السياسي أعطي ما يكفي من المهل…

خفايا

قال خبير بشؤون الأجور أنّ الحدّ الأدنى للأجور وزيادة الأجور يجب أن يتمّ تحديدهما على أساس السعر الأدنى للصرف المتوقع عند الـ 7 آلاف ليرة للدولار، بحيث يكون التعديل بإضافة 200% للرواتب دون الـ 5 ملايين ليرة و150% للرواتب فوق 5 ملايين و100% لما فوق الـ 10 ملايين.



نداء الوطن: خفايا

تساءل مراقبون عن عدد الإعلاميين الذين يحتفظ مسؤول أمني حزبي بأرقام هواتفهم ويتواصل معهم ويتواصلون معه وعمّا إذا كانوا ؟

اعتبر مرجع قضائي أن البيان الصادر عن وكلاء مرجع أمني ضد القاضي البيطار لا يليق بموقعه نظراً للعبارات واللغة المستخدمة.

اللواء: أسرار

همس

أعاد بيان خارجية دولة كبرى خلط الوقائع الدبلوماسية، والقاضي بتوجّه دولة حليفة للانفتاح على دولة على لائحة العقوبات!

غمز

السمة البارزة في الترشيحات لعدد من المراكز القيادية أو وظائف الفئة الأولى، الابتعاد عن اللون الحزبي الفاقع..

لغز

يخضع المرشحون للانتخابات النيابية على لوائح أفرقاء السلطة لتدقيق قوي، لمحاكاة المطالب الدولية في ما خصّ التغيير المطلوب!